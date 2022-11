Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो की दिनभर की बड़ी खबरें | 3 November 2022

Automatic या Manual कार, किसे खरीदने में फायदा? इसमें मिलेगा ज्यादा माइलेज । Click here to read full story

Car buying Guide: अगर आप भी अपने लिए एक नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और ऑटोमैटिक व मैनुअल गियरबॉक्स के बीच कन्फ्यूज हैं, तो हम आपकी मुश्किल आसान बनाने जा रहे हैं. यहां हम दोनों ही तरह की गाड़ियों के फायदे और नुकसान आपको बताएंगे.

Rohit Sharma ने खरीदी 1.5 करोड़ की कार, दिखने में लगती है चलता-फिरता 'जहाज'

Rohit Sharma Cars Collection: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने नई Mercedes-Benz GLS 400d खरीदी है. रोहित शर्मा की इस गाड़ी की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये है. उन्होंने अपनी एसयूवी के लिए ग्रे कलर चुना है.

Scorpio-N को खरीदकर बदल डाला लुक, Anand Mahindra भी हो गए फैन, देखकर आ जाएगा दिल

Mahindra Scorpio-N modified: जहां कुछ लोग नाम के जरिए अपनी गाड़ी को अलग पहचान देते हैं, तो कुछ इसका एक्सटीरियर ही बदल देते हैं. हाल ही में एक ऐसी स्कॉर्पियो एन सामने आई है, जिसका लुक देखकर खुद आनंद महिंद्रा को भी जलन होने लगी.

Brezza-Nexon की बढ़ गई टेंशन! आ गई Honda की छोटी एसयूवी, जबर्दस्त हैं सेफ्टी फीचर्स

Honda New SUV: होंडा कार्स ने अपनी नई जनरेशन WR-V सब-कॉम्पैक्ट SUV को पेश कर दिया है. यह भारत में बिकने वाली वर्तमान जेनरेशन होंडा WRV से लुक और फीचर्स के मामले में काफी अलग है. यह भारतीय मॉडल से साइज में भी बड़ी है.

