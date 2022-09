Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो से जुड़ी 10 बड़ी खबरें | 18 September 2022

सेफ्टी में फिसड्डी निकली यह पॉपुलर SUV, क्रैश टेस्ट में मिला सिर्फ 1 स्टार, कीमत 9 लाख । Click here to read

Honda safety rating: सेफ्टी फीचर्स से लेकर सेफ्टी रेटिंग्स तक, हमें बताती है कि कार कितनी मजबूत होगी. हाल ही में होंडा की एक पॉपुलर गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग आई है, जिसने ग्राहकों को पूरी तरह निराश कर दिया. इस गाड़ी को सेफ्टी में सिर्फ 1 स्टार रेटिंग मिली है.

Hero ने चुपके से लॉन्च कर दी नई Splendor, कीमत बस ₹70 हजार, भर-भरकर माइलेज

Hero new bike: भारत की सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) ने चुपके से एक नई स्प्लेंडर लॉन्च की है. खास बात है कि इस बाइक की कीमत तो कम है ही, साथ ही माइलेज में भी यह शानदार है.

आपकी गाड़ी में टक्कर मारकर भाग गया कोई, चुटकियों में निकल जाएगी उसकी डिटेल्स

RTO Vehicle Information: कई बार रोड पर चलते समय ऐसा देखा जाता है कि कोई आपकी गाड़ी या बाइक को टक्कर मारकर भाग जाएं. उस स्थिति में भी आप इस (Vaahan Portal) तरीके का इस्तेमाल कर मालिक की जानकारी पा सकते हैं.

Maruti Suzuki Grand Vitara Review: फीचर्स और माइलेज में ग्रैंड, जानें कैसी है परफॉर्मेंस?

इस गाड़ी को लेकर मारुति सुजुकी ने कई बड़े दावे भी किए हैं. कंपनी की मानें तो यह देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली एसयूवी होगी. दूसरा दावा है कि ये ऑफ रोडिंग के लिए भी कैपेबल है.

सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार, खरीदने पर 9 लाख की बचत, भूल जाएंगे पेट्रोल-डीजल

Cheapest electric car: टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री के मामले में नंबर वन है. कंपनी एक साथ 3 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री कर रही है. इनमें सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार Tata Tigor EV है. इस गाड़ी को खरीदकर आप 9 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं.

तेज दौड़ाई बाइक या कार तो पुलिस कर रही आपका इंतजार, दिल्ली पुलिस की चेतावनी- आप चीता नहीं हैं!

Delhi Traffic Police: शनिवार का पूरा दिन चीते चर्चा में रहे. इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने भी अपने अंदाज में लोगों को ट्रैफिक नियमों की याद दिला दी. पुलिस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ओवरस्पीडिंग से जुड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि आप चीते नहीं हैं, इसलिए अपने वाहन को तेज न दौड़ाएं.

Electric Scooter खरीदने के लिए थोड़ा सा रुक जाएं! यह कंपनी ला रही जबरदस्त स्कूटर, अगले महीने लॉन्चिंग

हीरो अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने जा रही है. यह इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube (टीवीएस आईक्यूब), Bajaj Chetak (बजाज चेतक) और अपने कई प्रतिद्वंद्वियों को टक्कर देगा.

Toyota करने जा रही धमाका, आ रही कंपनी की पहली CNG कार, इतना होगा माइलेज

Toyota CNG car: जापान की वाहन निर्माता टोयोटा एक नई सीएनजी गाड़ी लाने वाली है. रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा अपनी एंट्री लेवल मॉडल ग्लैंजा के सीएनजी वर्जन (Toyota Glanza CNG) पर काम कर रही है.

Tata ने लॉन्च कर दी एक और जबरदस्त SUV, भूल जाओगे क्रेटा-सेल्टॉस

हाल ही में कंपनी ने क्रेटा और सेल्टोस की टक्कर पर अपनी एसयूवी को नए अवतार में पेश किया. टाटा ने अपनी हैरियर एसयूवी का एक नया वेरिएंट Tata Harrier XMS लॉन्च किया है. यह एस गाड़ी का सबसे सस्ता सनरूफ वाला वेरिएंट है.

TVS ने चुपके से लॉन्च की ये धांसू बाइक, स्पोर्ट्स मोड में हवा से करती है बात, कीमत बहुत कम

Apache Price: टीवीएस देश में शानदार बाइक डिजाइन और परफोर्मेंश के लिए जानी जाती है. यह लगातार टेक्नोलॉजी को अपडेट करती रहती है और साथ ही बाइक्स के अपडेट मॉडल लॉन्च करती रहती है.

