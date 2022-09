Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो से जुड़ी 10 बड़ी खबरें | 25 September 2022

Mahindra के लिए मुश्किल! बंद करनी पड़ सकती है यह SUV, डिजाइन चोरी करने का आरोप । Click here to read

Mahindra vs Jeep Lawsuit: महिंद्रा एक बार फिर मुश्किलों में है. हालांकि इस बार मामला महिंद्रा थार से जुड़ा नहीं है. कंपनी की एक दूसरी गाड़ी पर डिजाइन चोरी करने का आरोप है, जिसके चलते महिंद्रा को यह एसयूवी बंद भी करनी पड़ सकती है.

Tata और MG ने लगा दिया दांव, 10 लाख की रेंज में आ रही 3 सस्ती Electric Car

Upcoming Electric Cars in India: टाटा जल्द ही देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार लाने वाली है. इसके अलावा एमजी और सिट्रॉएन भी इस सेगमेंट में एंट्री करने जा रही हैं. कुल मिलाकर 10 लाख से कम बजट में 3 सस्ती इलेक्ट्रिक कार आने वाली हैं.

Mahindra चुपके से ले आई धांसू SUV, फीचर्स देख भूल जाओगे Fortuner, दिए हैं 9 एयरबैग्स

Mahindra New SUV: Mahindra ने चुपके से अपनी फ्लैगशिप एसयूवी Alturas G4 के वेरिएंट लाइन-अप में बदलाव किया है. कंपनी ने इस एसयूवी के बेस 2WD और टॉप 4WD वेरिएंट को बंद कर दिया गया है. इसकी जगह कंपनी ने एक नया 2WD हाई वेरिएंट पेश किया है.

Maruti Wagon R पसंद नहीं तो इनमें से खरीद सकते हैं कोई भी कार, मिलेगा 35KM तक का माइलेज

Wagon R Rivals: टाटा पंच की कीमत करीब 5.93 लाख रुपये से शुरू होकर लगभग 9.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 86 पीएस पावर और 113 एनएम टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है.

विंडो का कांच तोड़ने के लिए नहीं होते गाड़ी के हेडरेस्ट, ये है इनका असली काम! अधिकतर को नहीं पता

Importance of headrest in car: कुछ लोगों का मानना है कि हेडरेस्ट के जरिए आप आपातकालीन स्थिति में कार के कांच को तोड़ सकते हैं. इस बात में कितनी सच्चाई है और आखिर हेडरेस्ट का असली काम क्या होता है, आइए जानते हैं?

120KM चलेगा यह इलेक्ट्रिक स्कूटर, बैटरी पर 3 साल वारंटी, इतनी देर में होगा फुल चार्ज

Amo Electric Scooter: अगर आप बाजार में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने जाते हैं, तो ऑप्शन की एक लंबी लिस्ट मौजूद है. ऐसा ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर AMO Jaunty Plus है. इस स्कूटर में आपको किफायती दाम में एक अच्छी रेंज मिलती है.

सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली CNG कार, 1KG में चलेगी 35KM, कीमत भी ज्यादा नहीं

Best Mileage CNG Car in india: सीएनजी कारों को सबसे ज्यादा उनके माइलेज के लिए पसंद किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी सारी सीएनजी कारों में सबसे ज्यादा माइलेज कौन सी कार देती है? यहां हम आपको ऐसी ही 3 गाड़ियों की लिस्ट बता रहे हैं.

Amazon-Flipkart Sale में बेहद सस्ती मिल रही 5 कार एक्सेसरीज, कीमत 89 रुपये से शुरू

Car accessories online: ऑनलाइन सेल में कार एक्सेसरीज को भी छूट पर बेचा जा रहा है. आप भी फ्लिपकार्ट और अमेजन सेल में अपनी गाड़ी के लिए जरूरी एक्सेसरीज को कम कीमत पर खरीद सकते हैं. यहां हम आपको ऐसी ही 5 सस्ती एक्सेसरीज के बारे में बता रहे हैं.

टाटा ने लॉन्च किया अपनी सबसे छोटी SUV का स्पेशल एडिशन, सिर्फ इतनी रखी कीमत

Tata Punch Camo Edition: टाटा पंच कैमो एडिशन के इंटीरियर में मिलिट्री ग्रीन इंसर्ट मिलते हैं. इसमें ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करने वाला 7 इंच का हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है.

300KM चलेगी यह सस्ती इलेक्ट्रिक कार, फास्ट चार्जिंग का भी फीचर, एक पांव से चल सकेगी

Cheapest electric car: टाटा मोटर्स भारत की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार Tata Tiago EV लॉन्च करने जा रही है. टाटा मोटर्स ने बताया कि टियागो ईवी फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगी. इसके अलावा क्रूज कंट्रोल और वन पेडल ड्राइव तकनीक (one pedal drive) जैसे फीचर्स भी मिलेंगे.

