Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो से जुड़ी 10 बड़ी खबरें | 17 September 2022

इस नई SUV ने आते ही मचाया धमाल, ग्राहक कर रहे 2 साल तक इंतजार ।

महिंद्रा ने हाल ही में अपनी नई एसयूवी Scorpio N को लॉन्च किया था, जो लॉन्चिंग के बाद से ही सुर्खियों में है. इस गाड़ी को बुकिंग शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही 1 लाख से ज्यादा बुकिंग मिल गई थी. अब इस गाड़ी के वेटिंग पीरियड का खुलासा हो गया है.

Tata ने लॉन्च कर दी एक और जबरदस्त SUV, भूल जाओगे क्रेटा-सेल्टॉस ।

हाल ही में कंपनी ने क्रेटा और सेल्टोस की टक्कर पर अपनी एसयूवी को नए अवतार में पेश किया. टाटा ने अपनी हैरियर एसयूवी का एक नया वेरिएंट Tata Harrier XMS लॉन्च किया है. यह एस गाड़ी का सबसे सस्ता सनरूफ वाला वेरिएंट है.

TVS ने चुपके से लॉन्च की ये धांसू बाइक, स्पोर्ट्स मोड में हवा से करती है बात, कीमत बहुत कम ।

Apache Price: टीवीएस देश में शानदार बाइक डिजाइन और परफोर्मेंश के लिए जानी जाती है. यह लगातार टेक्नोलॉजी को अपडेट करती रहती है और साथ ही बाइक्स के अपडेट मॉडल लॉन्च करती रहती है.

कार चलाने वाले सावधान! इस नियम के चलते ताबड़तोड़ कट रहे चालान ।

Delhi traffic police: सड़क दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्री की मौत के बाद से पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना (Rear Seat Belt) जरूरी हो गया है. यह नियम तो पुराना है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अब इसपर सख्ती दिखाने लगी है.

ये हैं 70000 रुपये से कम में 70kmpl से ज्यादा का माइलेज देने वाली बाइक्स, जानें दोनों में कौन है बेस्ट ।

Bajaj Platina And TVS Sport: बजाज प्लेटिना 110 और टीवीएस स्पोर्ट्स को लेकर लोगों में कंफ्यूजन रहता होगा कि आखिर दोनों में से कौनसी बाइक खरीदें क्योंकि यह एक ही सेगमेंट की बाइक्स हैं.

Helmet ने 10 सेकेंड में दो बार बचाई जान! बाइक चलाते हुए फिसला, फिर सिर पर गिर गया खंबा ।

दिल्ली पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे देख आप हैरान रह जाएंगे. पुलिस ने इस वीडियो को खास इसलिए साझा किया है, जिससे लोग जागरुक हो सकें. इसमें एक शख्स की जान 10 सेकेंड में दो बार खतरे में पड़ गई, लेकिन बस हेलमेट के चलते वह बच गया.

कभी करते थे स्कॉर्पियो का इस्तेमाल, आज इन गाड़ियों में सफर करते हैं नरेंद्र मोदी, आखिरी वाली 12 करोड़ की।

Narendra Modi Birthday: पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि वह पहले किस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे और अब उनके पास कौन-सी कारें हैं.

Activa से भी ज्यादा बिकी ये धांसू सस्ती बाइक, इन 10 स्कूटर और मोटरसाइकिलों का रहा जलवा।

Two Wheelers Sale: पांचवें नंबर पर बजाज पल्सर रही है, इसकी बिक्री में लगभग 47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. इसकी बिक्री 66,107 इकाई (अगस्त 2021) से बढ़कर 97,135 यूनिट (अगस्त 2022) हो गई है. वॉल्यूम गेन 31000 यूनिट के निशान को पार कर गया.

इंतजार खत्म, इस तारीख को पेश होगी देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार! इतनी मिलेगी रेंज ।

Tata Tiago EV: Tigor EV को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है और Tiago EV के भी काफी सुरक्षित होने की संभावना है. कीमत की बात करें तो टाटा टियागो ईवी की कीमत 10 लाख रुपये, एक्स-शोरूम के करीब रखी जा सकती है.

