Zee News Select: एक क्लिक में पढ़ें ऑटो की दिनभर की बड़ी खबरें | 2 November 2022

Scorpio-N को खरीदकर बदल डाला लुक, Anand Mahindra भी हो गए फैन, देखकर आ जाएगा दिल ।

Mahindra Scorpio-N modified: जहां कुछ लोग नाम के जरिए अपनी गाड़ी को अलग पहचान देते हैं, तो कुछ इसका एक्सटीरियर ही बदल देते हैं. हाल ही में एक ऐसी स्कॉर्पियो एन सामने आई है, जिसका लुक देखकर खुद आनंद महिंद्रा को भी जलन होने लगी.

कार इंश्योरेंस करा रहे रिन्यू तो मत कर बैठना यह गलती, पड़ेंगे लेने के देने ।

Car insurance policy: हमें समय-समय पर अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ता है. अगर आपकी कार का इंश्योरेंस भी खत्म हो गया है और आप इसे रिन्यू (Car Insurance Renewal) कराने की सोच रहे हैं तो नीचे बताए गए टिप्स का जरूर ध्यान रखें.

Brezza-Nexon की बढ़ गई टेंशन! आ गई Honda की छोटी एसयूवी, जबर्दस्त हैं सेफ्टी फीचर्स ।

Honda New SUV: होंडा कार्स ने अपनी नई जनरेशन WR-V सब-कॉम्पैक्ट SUV को पेश कर दिया है. यह भारत में बिकने वाली वर्तमान जेनरेशन होंडा WRV से लुक और फीचर्स के मामले में काफी अलग है. यह भारतीय मॉडल से साइज में भी बड़ी है.

देखती रह गई Hero-Ather, इन दो कंपनियों ने बेच डाले ताबड़तोड़ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स ।

Electric Scooter Sales in October 2022: अक्टूबर 2022 में दो कंपनियां ऐसी रहीं जिन्होंने जमकर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे हैं. इनके आगे हीरो इलेक्ट्रिक और Ather Energy जैसी कंपनियां काफी पीछे रह गईं.

हाइड्रोजन कार को लेकर Nitin Gadkari का बड़ा बयान, 1KG में 400KM चलेगी गाड़ी ।

Hydrogen car in india: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि भारत में आम लोगों को कब से हाइड्रोजन कार मिलने लगेगी. वह मंगलवार को हुए Zee Auto Awards 2022 में बोल रहे थे.

खत्म नहीं हो रही महिंद्रा Scorpio की दीवानगी! सेल 60% बढ़ी, हुंडई ने बेची इतनी कार ।

Car Sales in October 2022: मारुति सुजुकी ने अपनी कुल बिक्री में 19 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है. वहीं देश की दिग्गज कार कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले महीने घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री में 60 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है.

