Zee News Select: ऑटो की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 16 October 2022

पैसों का कर लो जुगाड़, भारत में लॉन्च को तैयार 5 धांसू कार, कीमत होगी 10 लाख से कम । Click here to read Full Story

Upcoming Cars in india: अगर आप भी अपने लिए एक नई कार की तलाश कर रहे हैं, तो थोड़ा समय रुक जाइए. जल्द ही बाजार में कई शानदार कारें लॉन्च होने वाली हैं. हम आपके लिए 5 ऐसी गाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 10 लाख रुपये से कम रहने वाली है.

कम होने जा रहा गाड़ियों का Toll Tax, खुशखबरी की तरह आई नई टोल पॉलिसी, जानें नियम । Click here to read Full Story

Union Ministry of Road Transport and Highways: सरकार जल्द ही नई टोल पॉलिसी लागू कर सकती है. नई टोल पॉलिसी के अनुसार, आपको राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर कम टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है.

क्या ट्रैफिक पुलिस निकाल सकती है आपकी कार-बाइक की चाबी? जान लीजिए नियम । Click here to read Full Story

Traffic Rules for Car and Bike Keys: आपने अक्सर देखा होगा कि कई पुलिस वाले आपकी बाइक या कार की चाबी निकाल लेते हैं. ऐसा वो इसलिए करते होंगे कि कहीं आप भाग न जाएं. लेकिन क्या ऐसा करने का उन्हें अधिकार है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब

आर्मी टैंक से कम नहीं यह SUV, इस पर बम और गोलियां भी बेअसर, कीमत है इतनी । Click here to read Full Story

Bulletproof Car: कैलिफोर्निया की एक कंपनी Rezvani मोटर्स ने मिलिट्री ग्रेड एसयूवी लॉन्च की है. यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए यह बुलेटप्रूफ ग्लास, बॉडी आर्मर, रन-फ्लैट मिलिट्री टायर, स्मोक स्क्रीन, अंडरसाइड एक्सप्लोसिव प्रोटेक्शन और नाइट विजन के साथ आती है.

अगले महीने आ रही 500KM रेंज वाली इलेक्ट्रिक कार, हैरान करने वाली फीचर लिस्ट । Click here to read Full Story

New electric Car launch in India: अब बेंगलुरु स्थित स्टार्ट-अप, Pravaig भी बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने इस गाड़ी का टीजर भी दिखाना शुरू कर दिया है. गाड़ी के नाम को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है. इसे अगले महीने, यानी नवंबर में लॉन्च किया जाएगा.

Mahindra Scorpio N में नहीं दिए 5 जरूरी फीचर्स, कई सस्ती गाड़ियों में भी मिलते हैं । Click here to read Full Story

Mahindra Scorpio N Features: ढेर सारी खूबियों के बावजूद इस गाड़ी में कई जरूरी फीचर्स मिसिंग नजर आते हैं. हम आपको बता रहे हैं उन 5 फीचर्स की लिस्ट, जो Mahindra Scorpio N नहीं मिलते.

Maruti Suzuki का धमाका, लॉन्च कर दी सस्ती CNG कार, मिलेगा 32KM से ज्यादा का माइलेज । Click here to read Full Story

Maruti Suzuki CNG Cars: कंपनी ने अपनी S-Presso हैचबैक का CNG वेरिएंट लॉन्च किया है. सीएनजी वर्जन (Maruti Suzuki S-Presso CNG) में इस गाड़ी की कीमत कीमत 5.90 लाख रुपये से शुरू होती है.

इस गाड़ी से चलती हैं आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख, कंपनी ने बताया क्यों कर दी बंद । Click here to read Full Story

IAS Srushti Jayant Deshmukh's Car: सृष्टि देशमुख ने यूपीएससी परीक्षा 2018 में 5वीं रैंक हासिल की थी. उन्होंने महिला उम्मीदवारों में टॉप किया था (UPSC Exam Topper). सबसे खास बात है कि आईएएस सृष्टि देशमुख ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान शुरू की थी.

Innova और Carens के नहीं, इस 7 सीटर कार के दीवाने हुए लोग! सिर्फ इतनी है कीमत । Click here to read Full Story

Maruti Ertiga: अर्टिगा कार में माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 103 पीएस मैक्सिमम पावर और 136.8 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करने वाला 1.5-लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन मिलता है. सीएनजी पर यह 88 पीएस पावर और 121.5 एनएम टॉर्क जनरेट करता है.

SUV: अब होगा असली मुकाबला! Creta को टक्कर देने आ रही Tata की ये 'काली चिड़िया' । Click here to read Full Story

Tata SUV: टाटा इसे अपने पोर्टफोलियो में सब-4 मीटर एसयूवी नेक्सन और 4.6 मीटर लंबी एसयूवी हैरियर के बीच में प्लेस कर सकती है. यह 4.3 मीटर लंबी हो सकती है. काफी समय से इसे लेकर अफवाहें चल रही हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर