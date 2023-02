Periods के बाद किस दिन धोने चाहिए बाल, जानिए क्या कहता है साइंस और शास्त्र

Best day to wash hair in periods: पीरियड एक सामान्य शारीरिक यानी बॉयोलॉजिक प्रक्रिया है. ये न सिर्फ लड़कियों के शरीर का एक आवश्यक चक्र माना जाता है बल्कि इससे जुड़ी कई बातें भी सुनने में आती हैं. बहुत से घरों की महिलाएं पीरियड के वक्त बाल धोने से बचती हैं. इसके पीछे आखिर क्या है लॉजिक और इस मुद्दे को लेकर विज्ञान की क्या राय है? आइए जानते हैं.

समाज में होती हैं कई तरह की बातें पीरियड्स को लेकर कई मिथ हमारे समाज में हैं. इसके लिए धर्म और शास्त्रों का हवाला भी दिया जाता है. ऐसी बातों पर गौर करें, तो कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान न तो घर में पूजा-पाठ करना चाहिए और न ही किसी मंदिर में प्रवेश करना चाहिए. वहीं इसी दौरान किचन में रखे अचार को छूने से भी मना किया जाता है. पीरियड में बाल धोने के नियम कई बार घर की बड़ी-बूढ़ी महिलाओं को ऐसा कहते हुए सुना गया है कि पीरियड्स के दौरान और बाद में बाल सही समय पर धोने चाहिए. जी हां पश्चिमी देशों की महिलाओं या आजकल की मॉर्डन लड़कियों को सुनने में ये बातें भले ही अटपटी लगती हों, लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनमें पीरियड्स के दौरान बाल धोने और न धोने के लिए नियम बताए गए हैं. पीरियड्स के बाद किस दिन बाल धोने चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपके पीरियड 3 दिन चलते हैं तो आपको चौथे दिन बाल धोने चाहिए. वैसे पीरियड्स खत्म होने के बाद पांचवें या आठवें दिन कोई भी वार क्यों न हो आप बाल धो सकती हैं. वैसे सबसे ज्यादा शुद्ध पांचवें दिन बाल धोना माना जाता है. अगर पीरियड एक-दो दिन भी चलते हैं तब भी आपको पांचवें दिन बाल जरूर धो लेने चाहिए. इस दिन जरूर धोएं बाल पीरियड्स खत्म होने के अगले दिन ही आपके लिए बालों को धोना जरूरी हो जाता है. दरअसल ऐसा माना जाता है कि यदि आप पीरियड्स खत्म होने के तुरंत बाद बाल नहीं धोती हैं तो आपका शरीर शुद्ध नहीं माना जाता है. इसी तरह से पीरियड्स के दौरान बाल न धोने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इस दौरान शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है और बाल धोने से शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं रह पाता है. क्या कहता है विज्ञान? विज्ञान की बात करें तो पीरियड्स के दौरान बाल न धोने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है. एक्सपर्ट इसे मिथ बताते हैं. साइंस के मुताबिक पीरियड के दौरान बाल धोने में कोई परेशानी नहीं है. उससे आपके स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे