Akanksha Dubey: इस मशहूर अभिनेत्री ने की सुसाइड, वाराणसी के होटल में लगाई फांसी

Akanksha Dubey Sucide case: भोजपुरी इंडस्ट्री का वो जाना माना चेहरा और मशहूर अभिनेत्री आकांक्षा दुबे ने बनारस (Varanasi) के एक होटल में आत्महत्या कर ली है. बताया जा रहा है कि सारनाथ थाना क्षेत्र के सोमेंद्र होटल में इस मॉडल और एक्ट्रेस ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. आपको बताते चलें कि आकांक्षा भदोही जनपद के चौरी थाना क्षेत्र के परसीपुर की निवासी थीं.

बचपन में मुंबई शिफ्ट हुई थीं अकांक्षा

भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) से इस बेहद दुखद खबर के सामने आने के बाद जहां उनके फैंस हैरान हैं, वहीं उनके परिजन भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अचानक अकांक्षा ने आखिरकार इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? अकांक्षा दुबे को करीब से जानने वालों के मुताबिक वो तीन साल की उम्र में पेरेंट्स के साथ मुंबई शिफ्ट हुई थीं. उनके पेरेंट्स उन्हें आईपीएस अफसर बनाना चाहते थे, लेकिन उनका मन हमेशा से डांस और एक्टिंग में लगता था. यही वजह है कि उन्होंने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का फैसला किया था.

अकांक्षा का करियर

अकांक्षा दुबे (Akanksha Dubey) एक होनहार अभिनेत्री थीं. वो 21 अक्टूबर को अपना बर्थ डे सेलिब्रेट करती थीं. उन्होंने 'वीरों के वीर' और 'कसम पैदा करने वाले की 2' नाम की फिल्मों में काम किया था. अकांक्षा सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव रहती थीं. इंस्टाग्राम पर आकांक्षा दुबे (akankshadubey_official's) के 1.7 मिलियन फॉलोवर्स थे. इंस्टाग्राम पर उनकी आखिरी पोस्ट (akanksha dubey last post) करीब 17 घंटे पहले की है. जिसमें वो ब्लैक टॉप और ब्लू जींस में दिख रही हैं. इस वीडियो में वो अपने फोन के साथ एक गाने पर थिरकती हुईं नजर आ रही हैं. इस वीडियो को देखकर कहीं से ये नहीं लग रहा है कि ऐसे मस्ती भरे वीडियो को पोस्ट करने के बाद अकांक्षा दुबे सुसाइड जैसा बड़ा कदम उठा सकती हैं. अब इस आखिरी पोस्ट पर उनके फैंस उन्हें 'We will miss you, bhojpuri queen...we always miss you..#rip' जैसी बातें लिखकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

