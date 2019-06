योग गुरु बाबा रामदेव अब लिखेंगे अपनी आत्मकथा

नई दिल्ली: योग गुरु बाबा रामदेव जल्द ही प्रकाशित होने वाली अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के उतार चढ़ाव और सफलताओं के बारे में बताएंगे. पुस्तक ‘माई लाइफ, माई मिशन’ का सहलेखन वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर ने किया है.

इस किताब में रामदेव से जुड़े प्रमुख विवाद, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है. प्रकाशक ‘पेंगुइन रैंडम हाउस’ ने एक बयान में कहा, योग गुरु का ‘अपनी तरह का एक व्यक्तिगत आख्यान’ अगस्त में बाजार में आने की उम्मीद है.

रामदेव ने इस बारे में घोषणा ट्विटर पर की. उन्होंने ट्वीट किया,‘अन्य व्यक्तियों द्वारा मेरे बारे में काफी कुछ लिखा गया है. अब मैं अपने जीवन की कहानी आपके साथ अपने शब्दों में साझा करूंगा. आज ही प्री..आर्डर करना नहीं भूलें.’

A lot has been written about me by other people. Now I will share with you the story of my life in my own words. Don't forget to pre-order today: https://t.co/RuM7pTKt84#MyLifeMyMission #YogaDay2019 pic.twitter.com/OVICZ1rTM5

— Swami Ramdev (@yogrishiramdev) June 21, 2019