Indian Railways: 11 महीने बाद यात्रियों के लिए खुशखबरी! दिल्ली-NCR में आज से शुरू हुईं 35 पैसेंजर ट्रेनें

नई दिल्ली: Indian Railways Latest News: दिल्ली-NCR से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. लॉकडाउन की वजह से 11 महीने से बंद दिल्ली-एनसीआर की पैसेंजर ट्रेनें आज से शुरू हो चुकी हैं. फिलहाल 35 ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है. लेकिन 11 महीने बाद रेल सेवा शुरू होने के बावजूद आम लोगों को सामान्य पैसेंजर किराये के बजाय एक्स्प्रेस या मेल ट्रेन के टिकट जितना ही किराया देना पड़ रहा है जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते रेल मंत्री पीयूष गोयल (Railway Minister Piyush Goyal) ने ट्वीट कर 35 नई पैसेंजर ट्रेनों के साथ EMU ट्रेनों का संचालन दोबारा से शुरू करने की भी घोषणा की थी. रेलवे के मुताबिक, 22 फरवरी से जिन 35 ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है वे सभी अनारक्षित मेल और कुछ एक्सप्रेस स्पेशल श्रेणी की ट्रेनें हैं. 22 फरवरी से शुरुआती चरण में रेलवे ने जिन 35 ट्रेनें को चलाने का फैसला किया है, उसमें 8 ट्रेनें गाजियाबाद स्टेशन पर रुक कर गुजरेंगी, ऐसे में गाजियाबाद के साथ नोएडा के लोगों को भी फायदा मिलेगा

Railways to resume train operations in Kashmir valley on Banihal-Baramulla section from 22nd February, with two services operating initially.

This will enhance ease of movement and provide a big boost to the tourism sector. pic.twitter.com/vlWReFJFbI

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) February 21, 2021