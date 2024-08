इजरायल पर ईरानी हमले की आशंका! Air India ने रद्द की तल अवीव की फ्लाइट्स

Air India flight to Tel Aviv: इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने-जाने वाली फ्लाइट्स को रद्द कर दी है. शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए एयर इंडिया ने लिखा है कि पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तेल अवीव से आने-जाने वाली फ्लाइट्स को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.

टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया ने इससे पहले दिल्ली से तेल अवीव तक की अपनी सेवाएं आठ अगस्त तक स्थगित कर दी थीं. कंपनी की ओर से कहा गया है कि हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. कंपनी तेल अवीव से आने-जाने के लिए टिकट वाले अपने यात्रियों को उनके टिकट का पूरा पैसा वापस करने की पेशकश कर रही है.

In view of the current situation in parts of the Middle East, scheduled operation of our flights to and from Tel Aviv are suspended with immediate effect until further notice. We are continuously monitoring the situation and are offering a full refund to…

