Air Travel Tips: प्लेन में सफर के दौरान भूलकर भी न करें ये काम, वरना केबिन क्रू के गुस्से का हो जाएंगे शिकार; खुद एयर होस्टेस ने किया खुलासा

Do not do this work in Air Travel: अगर आप प्लेन में सफर कर रहे हों तो एक काम बिल्कुल न करें वरना आपको केबिन क्रू की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. हो सकता है कि आपको वार्निंग भी मिल जाए, जिससे आपको सबसे सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए. खुद एयर होस्टेस ने उस काम का खुलासा किया है, जिसे वे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं. आइए जानते हैं कि वह काम किया है.

बार-बार पानी मांगने से बचें फ्लाइट अटेंडेंट्स काली हर्लोव और क्रिस्टीना ने वह बात बताई, जिसे प्लेन में बिल्कुल नहीं करना (Do not do this work in Air Travel) चाहिए. क्रिस्टीना के मुताबिक उन्हें वे पैसेंजर बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, जो प्लेन में सवार होने के बाद बार-बार पानी मांगते हैं. इसकी वजह ये होती है कि एयर होस्टेस को उड़ते हुए प्लेन में एक नियत समय के अंदर बहुत सारी ड्यूटी पूरी करनी पड़ती है. ऐसे में अगर किसी यात्री को ज्यादा प्यास लगती है तो उसे अपने साथ पानी की बोतल लेकर चलना वरना उसके बार-बार पानी मांगने से एयर होस्टेस का काम दिक्कत भरा हो सकता है. प्लेन में न करें ये हरकत एयर होस्टेस काली हर्लोव का कहना है कि उन्हें उन यात्रियों पर तेज गुस्सा आता है, जो एक-एक गिलास पानी (Do not do this work in Air Travel) के लिए बार-बार कॉल बटन को प्रेस करते हैं. फ्लाइट अटेंडेंट का कहना है कि काफी पैसेंजर जानबूझकर परेशान करने के इरादे से ऐसा करते हैं. जबकि कई पैसेंजर सोचते हैं कि उन्हें प्लेन का टिकट लिया है तो इसका पूरा राजसी इस्तेमाल करना उनका हक है. ऐसे यात्रियों को वे कई बार डांट भी देती हैं. ऐसे यात्रियों से नफरत फ्लाइट अटेंडेंट बताती हैं कि कई बार कुछ यात्रियों का बैग विंडो में फिट नहीं हो पाता तो वे एयर होस्टेस पर भड़कने लगते हैं. वहीं कई पैसेंजर ऐसे भी मिल जाते हैं, जो एयरलाइन की छोटी-मोटी गलती का ठीकरा भी केबिन क्रू के सिर पर फोड़ने लगते हैं. उड़ते प्लेन में वे जैसे-तैसे ऐसे यात्रियों को कंट्रोल करती हैं. लेकिन हकीकत में ऐसी हरकतों से उनका मूड भी अंदर से उखड़ जाता है और वे उन्हें पहले की तरह इज्जत से सर्विस नहीं दे पातीं. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे