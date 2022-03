आनंद महिंद्रा ने की इस वायरल वीडियो की तारीफ, कहा-गजब का बैलेंस

नई दिल्ली: आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की है जो खूब वायरल हो रही है. इस वायरल वीडियो (Viral Video) में गांव का एक आदमी भूसे की गठरी को अपने सिर पर रखकर साइकिल चला रहा है. इतना ही नहीं उसने अपने दोनों हाथ भी छोड़े हुए हैं.

आनंद महिंद्रा इस तरीके के अनोखे टैलेंट (Talent) को देखकर हमेशा खुश होते हैं. इस बार उन्होंने दोनों हाथ छोड़कर साइकिल चलाते गांव के इस व्यक्ति का वीडियो शेयर कर दिया. आप भी देखें ये गजब का वीडियो, जिसने आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) को इंप्रेस कर दिया.

This man is a human Segway, with a built in gyroscope in his body! Incredible sense of balance. What pains me, however, is that there are so many like him in our country who could be talented gymnasts/sportspersons but simply don’t get spotted or trained… pic.twitter.com/8p1mrQ6ubG

— anand mahindra (@anandmahindra) March 29, 2022