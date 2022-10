Bank of Baroda: इस बार दिवाली पर ये सरकारी बैंक बेच रहा सस्ती प्रॉपर्टी, चेक करें कितने रुपये में मिलेगा फ्लैट?

BoB Mega E-Auction: देश का सरकारी बैंक (Government Bank) इस बार दिवाली (Diwali 2022) से पहले आपको सस्ती प्रॉपर्टी (Buy Cheap Property) खरीदने का मौका दे रहा है. अगर आप भी दिवाली पर घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो यह एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) आपको सस्ता घर खरीदने का मौका दे रहा है. आइए चेक करें डिटेल्स-

किसी भी तरह की जमीन खरीद सकते हैं आप

बता दें बीओबी के इस ऑक्शन में आपको रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रापर्टी शामिल हैं. आप किसी भी तरह की जमीन के लिए बोली लगा सकते हैं.

BoB ने किया ट्वीट

बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि स्मार्ट इंवेस्टमेंट का मतलब है कि रियल एस्टेट में अपना पैसा निवेश करें. बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर आप मेगा ई-ऑक्शन में भाग ले सकते हैं. बैंक की ओर से यह ऑक्शन 18 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा.

Smart investment matlab investment in real estate. Be part of the BankofBaroda Mega e-Auction on 18.10.2022 and seize the opportunity to get the best rates on the best properties right away.

Know more: https://t.co/bnMknhh4Hx#AzadiKaAmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/Ru1oEpgXX3

Bank of Baroda (@bankofbaroda) October 11, 2022