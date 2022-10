Banking Fraud: बैंक खाताधारकों को लग सकता है चूना! SBI ने ग्राहकों को किया अलर्ट, फटाफट पढ़ें पूरी डिटेल

SBI Net Banking: अक्सर लोगों को बैंकिंग धोखाधड़ी (Banking Fraud) का शिकार होते हुए देखा गया है. जालसाज लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. इनमें ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड भी शामिल है. इसके तहत ठग लोगों को डराते हैं या फिर उन्हें पैसों का लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं. जिसके बाद ठग लोगों की पर्सनल जानकारियां इकट्ठा करके उनको चूना लगा देते हैं और उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं. हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड को लेकर अलर्ट किया है.

गलत नंबर को समझें

SBI ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट कर लोगों को बताया है कि गलत नंबर को समझें. कभी भी कॉल बैक न करें या ऐसे एसएमएस का जवाब न दें क्योंकि ये आपकी व्यक्तिगत/वित्तीय जानकारी चुराने के लिए स्कैम है. इसके साथ ही SBI ने एक वीडियो भी साझा किया है.

Understand "YehWrongNumberHai"! Never call back or respond to such SMSs as these are scam to steal your personal/financial information. Stay Alert and #SafeWithSBI. #CyberJagrooktaDiwas#SBI #AmritMahotsav pic.twitter.com/5eHwDhh1yF

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) October 5, 2022