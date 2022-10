Mushroom Farming Business Plan: आप यद‍ि कम इनवेस्‍टमेंट में क‍िसी ब‍िजनेस की तलाश कर रहे हैं तो इस खबर से आपको मदद म‍िलेगी। ह‍म ज‍िस ब‍िजनेस के बारे में आपको बताएंगे, उसमें कम लागत के साथ ही कमाई का भी शानदार मौका है. इसे करके आप हर महीने 10 लाख रुपये तक की मोटी कमाई कर सकते हैं. कहने के ल‍िए यह लो-कॉस्‍ट ब‍िजनेस है लेक‍िन इसका मुनाफा आपका द‍िल खुश कर देगा. यह बिजनेस एग्रीकल्चर फील्‍ड से जुड़ा है.

पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी डिमांड

मशरूम की खेती (How to do Mushroom Farming) मुनाफे वाला ब‍िजनेस है. इसमें लागत के 10 गुना तक का फायदा (Profit in mushroom Farming) हो सकता है. मतलब 1 लाख रुपये लगाकर आपको 10 लाख रुपये तक की कमाई हो सकती है. पिछले कुछ सालों में मशरूम की डिमांड भी बढ़ी है. आइए जानते हैं मशरूम की खेती के ल‍िए आपको क्‍या करना होगा?

बटन मशरूम की ज्‍यादा ड‍िमांड

आज के दौर में पाटिर्यो और रेस्‍टोरेंट में सबसे ज्‍यादा डिमांड बटन मशरूम की है. इसे तैयार करने के ल‍िए गेहूं या चावल के भूसे को कुछ केमिकल्स के साथ मिलाकर कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है. कंपोस्ट खाद तैयार होने में महीने भर तक कर समय लेता है। इसके बाद किसी सरफेस पर 6-8 इंच मोटी परत बिछाकर मशरूम के बीज लगाए जाते हैं. बीज को कंपोस्ट से ढक दिया जाता है. 40-50 दिन में मशरूम काटकर ब‍िक्री लायक हो जाता है. मशरूम की खेती के ल‍िए आपको शेड वाली जगह की जरूरत होती है.

लागत और मुनाफा

मशरूम की खेती 1 लाख रुपये से शुरू करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है. एक किलो मशरूम की पैदावार पर 25-30 रुपये खर्च होते हैं. बाजार में यह 250 से 300 रुपये किलो तक ब‍िकता है. बड़े होटल या रेस्टोरेंट में अच्‍छी क्‍वाल‍िटी की मशरूम सप्लाई करने पर 500 रुपये प्रति किलो तक का दाम भी मिल सकता है.

