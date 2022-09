Earn Money: एक्स्ट्रा कमाई के लिए शुरू करें ये काम, सैलरी से ज्यादा होगा प्रॉफिट, मिलेंगे पूरे 20 लाख रुपये

Business opportunity: अगर आप भी खेती करके अच्छी कमाई (Business Idea) करना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसी फार्मिंग के बारे में बताते हैं, जिससे आप मोटी कमाई कर सकते हैं. खास बात यह है कि इस समय देश में खेती और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से भी मदद दी जा रही है. अगर आप भी फार्मिंग (Earn money from farming) करके कमाई करने का सोच रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे लाखों की कमाई कर सकते हैं.

हर घर में है डिमांड

आप अदरक की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. बता दें इस खेती के लिए आपको बहुत बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं होगी. खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल सभी घर में किया जाता है. इस वजह से इसकी डिमांड काफी ज्यादा होती है क्योंकि इसका इस्तेमाल दवाई, अचार, चाय समेत कई तरह से किया जाता है. सर्दियों के मौसम में अदरक की काफी डिमांड रहती है. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे अदरक की खेती (How to do Ginger Farming) कर सकते हैं-

एक एकड़ में कितना आता है खर्च?

बता दें अदरक की फसल 8 से 9 महीनों में तैयार हो जाती है. अदरक की फसल औसतन 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है. 1 एकड़ में 120 क्विंटल अदरक हो जाता है. एक हेक्टेयर में अदरक की खेती में करीब 7-8 लाख रुपये का खर्च भी आ जाता है.

कितना होगा मुनाफा?

इसके अलावा इस खेती में होने वाले मुनाफे की बात की जाए तो आपको प्रति हेक्टेयर करीब 150 से 200 क्विंटल अदरक निकलता है. बाजार में अदरक की कीमत 100 रुपये किलो के करीब होती है. इस हिसाब से प्रति हेक्टेयर इसमें करीब 30 लाख तक की कमाई हो सकती है. अगर सारे खर्च को हटा दिया जाए तो आपको 20 लाख तक का मुनाफा हो सकता है.

किस तरह कर सकते है खेती?

अदरक की खेती के लिए फसल के कंद का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें बड़े-बड़े अदरक को तोड़कर डाला जाता है. अदरक की खेतीवैसे तो बारिश पर निभर्र करती है. इसे अकेले या फिर पपीता और अन्य वृक्षों के साथ भी किया जा सकता है. एक हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 12 से 15 कंद की आवश्यकता होती है.

