Gold Price: धनतेरस पर खरीदें डिजिटल गोल्ड, कम दाम में ऐसे मिलेगा सोना

Diwali 2022: त्योहारों का सीजन है. इस मौके पर धनतेरस भी लोग काफी हर्ष के साथ मनाते हैं. वहीं धनतेरस पर लोग सोना और चांदी भी खरीदते हैं. हालांकि बदलते वक्त के साथ अब सोना-चांदी खरीदने के तरीके में भी बदलाव आ गया है. अब लोग डिजिटल गोल्ड भी खरीदने लगे हैं. डिजिटल गोल्ड खरीदने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और घर बैठे भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है. वहीं डिजिटल सोना खरीदना फिजिकल सोना खरीदने से सस्ता भी पड़ता है.

फिजिकल सोना

फिजिकल सोना खरीदना, डिजिटल सोना खरीदने से महंगा पड़ता है. फिजिकल सोने में कस्टम ड्यूटी, जीएसटी और मेकिंग चार्ज शामिल होता है. हालांकि फिजिकल सोना खरीदने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें सोना भौतिक रूप से आपके पास मौजूद रहता है.

डिजिटल सोना

वहीं डिजिटल सोना खरीदने का सबसे बड़ा फायदा है कि कोई भी 1 रुपये देकर भी डिजिटल गोल्ड ऑनलाइन तरीके से खरीद सकता है. डिजिटल गोल्ड के तहत खरीदे गए प्रत्येक रुपये के सोने के बराबर सोना कंपनी की तिजोरियों में जमा हो जाता है. इसमें आप चाहें तो सोने की फिजिकल तौर पर डिलीवरी भी ले सकते हैं या मुनाफा बुक करने के लिए इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं.

इसका रखें ध्यान

हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि डिजिटल गोल्ड की बार-बार की जाने वाली बिक्री महंगी पड़ेगी क्योंकि इसमें खरीदारी के समय जीएसटी शामिल है. हालांकि डिजिटल गोल्ड में कस्टम ड्यूटी और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं होता है.

ऐसे खरीदें डिटिजल गोल्ड

-अगर आप फोन-पे का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप को ऑपन करें.

- Wealth सेक्शन में Digital Gold के विकल्प पर क्लिक करें.

- इसके बाद Buy More Gold पर क्लिक करें.

- इसके बाद वहां गोल्ड के लाइव प्राइज दिख जाएंगे.

- वहीं अगर आपको रुपये के हिसाब से गोल्ड खरीदना है तो Buy in Rupees चुनें.

- अगर ग्राम के हिसाब से सोना खरीदना है तो Buy in Grams चुनें.

- इसके बाद Proceed करें और पेमेंट कर दें.

- डिजिटल खरीदा गया सोना आपको अपने अकाउंट में दिख जाएगा.

