Old Pension पर केंद्र सरकार ने लिया ऐसा फैसला, सुनकर खुश हो जाएंगे! वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

FM Nirmala Sitharaman on Old Pension Scheme: देशभर में पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension System) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. केंद्र सरकार (Central Government) के ऊपर इस समय ओल्ड पेंशन व्यवस्था (OPS) को लागू करने का बोझ बढ़ता ही जा रहा है. इसको लागू करने को लेकर सरकार इशारा भी दे चुकी है.