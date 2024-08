'भारत की बेहतरी के लिए ट्विटर चिंटूओं से ज्यादा...', Hindenburg के आरोपों पर चेतन भगत ने क्या कहा कि मच गया बवाल?

Hindenburg-Adani Case: हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में सेबी चीफ और उनके पति पर आरोप लगाया है कि अडानी ग्रुप द्वारा इस्तेमाल किए गए ऑफशोर फंडों में उनका भी निवेश था. इसके बाद से ही कई अर्थशास्त्री इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अगर सेबी चीफ का संबंध इस केस से जुड़ा है तो यह भारत में विदेशी निवेशकों के विश्वास को खत्म कर देगा. इसी बीच मशहूर लेखक चेतन भगत ने भी कहा है कि भारत की विकास गाथा के लिए विदेशी निवेशक बहुत ही मायने रखते हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतन भगत ने लिखा है, " विदेशी निवेशकों के बीच यह धारणा बने रहना बहुत जरूरी है कि भारतीय बाजार नैतिक और निष्पक्ष रूप से चलते हैं. घरेलू फैनबॉय एक हद तक खुश हो सकते हैं कि मैं नैरेटिव सेट करने में सफलर रहा. लेकिन भारत की गौरव गाथा के लिए ट्विटर चमन चिंटूओं की तुलना में विदेशी निवेशक ज्यादा मायने रखते हैं. ऐसे में भले ही यह (हिंडनबर्ग रिपोर्ट) को बढ़ा-चढ़ाकार पेश किया हो हमें इसका उचित समाधान किया चाहिए,.

The perception among foreign investors that India's markets are run ethically and fairly is extremely important. Domestic fanboys might be okay or even love the 'they are out to get us' narrative, but foreign investors matter far more for India's growth than twitter chaman…

