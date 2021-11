CNG Price Hike: बड़ी खबर! पेट्रोल-डीजल के बाद सीएनजी के दाम में हुई भारी बढ़ोतरी, जानिए नई कीमत

नई दिल्ली: CNG Price Hike: आम लोगों पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है. पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों के बीच दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली में सीएनजी के दामों में 2.28 रुपये की वृद्धि हुई है. वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में 2.56 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है. आपको बता दें कि पिछले 45 दिनों में तीसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं. इस बढ़े हुए दाम के बाद दिल्ली एनसीआर की जनता की जेब पर असर पड़ा है. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ट्वीट कर सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की जानकारी दी है.

दिल्‍ली-एनसीआर में CNG अब बढ़ी हुई कीमतों के अनुसार मिलेगी. दिल्‍ली-एनसीआर में इस बढ़ोतरी के बाद सीएनजी की दर जहां 52.04 रुपये प्रति किलो हो गई है, वहीं नोएडा, ग्रेहर नोएडा और गाजियाबाद में यह 58.58 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगी. दिल्‍ली में इससे पहले सीएनजी की कीमत 49.76 रुपये थी, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में यह 56.02 रुपये प्रति किलो की दर से मिल रही थी. अब इस बढ़ोतरी के बाद, अब आपको सीएनजी के लिए 52.04 रुपये प्रति किलो देने होंगे.

@IGLsocial announces revision in its CNG retail prices in NCT of Delhi, Noida Greater Noida and Ghaziabad from 6 am on Sunday, 14th November 2021.

— Indraprastha Gas Ltd (@IGLSocial) November 13, 2021