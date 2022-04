CNG prices increased: पीएनजी के बाद 12 घंटों में बढ़े सीएनजी के दाम, यहां जानिए नए रेट

CNG Price Hike Today: देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है. आम आदमी की जेब पर एक्स्ट्रा भार पड़ रहा है. दिल्ली में पीएनजी की कीमतें बढ़ने के 12 घंटे से भी कम समय बाद सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है. सीएनजी की कीमत में प्रति किलो 2.50 रुपये का इजाफा किया गया है, जिसके बाद दिल्ली में एक किलो सीएनजी के दाम 71.61 रुपये हो गए हैं.

IGL hiked the price of CNG in Delhi by Rs 2.5 per kg to Rs 71.61 per Kg from today

For Noida, Greater Noida & Ghaziabad, the CNG price has been hiked to Rs 74.17 per Kg, while in Gurugram, it will cost Rs 79.94 per Kg. pic.twitter.com/RQFulJEoFn

