SpiceJet की बढ़ीं मुश्किलें, 18 दिनों में 8 फ्लाइट्स में आई गड़बड़ी के बाद DGCA ने जारी किया नोटिस

DGCA issues show cause notice to SpiceJet: स्पाइस जेट के विमानों में लगातार आ रही गड़बड़ी के बाद मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने पिछले 18 दिनों में तकनीकी खराबी की आठ घटनाओं के बाद स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. डीजीसीए ने कहा कि स्पाइसजेट एयरलाइन, विमान नियम 1937 के तहत सुरक्षित, दक्ष और विश्वसनीय हवाई सेवाओं को सुनिश्चित करने में नाकाम रही है. स्पाइसजेट को जारी डीजीसीए के नोटिस पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है.

'स्पेयर पार्ट के सप्लायर्स को भुगतान नहीं किया जा रहा'

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा सितंबर 2021 में स्पाइसजेट के ऑडिट में पाया गया कि कलपुर्जों (Spare Parts) के सप्लायर्स को नियमित आधार पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कलपुर्जों की कमी हो रही है.

18 दिनों में 8 बार विमानों में आई गड़बड़ी

स्पाइस जेट (SpiceJet) के दो विमानों में मंगलवार को तकनीकी खामियां सामने आई थीं. यह पिछले 18 दिनों में स्पाइसजेट के विमान में तकनीकी खराबी की आठवीं घटना है. DGCA ने इन दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी थी. इसके अलावा पिछली अन्य घटनाओं की जांच भी की जा रही है. स्पाइसजेट के विमानों में लगातार आ रहीं सुरक्षा खामियों को देखते हुए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने शो कॉज नोटिस भेजा है.

पैसेंजर सुरक्षा सबसे अहम: ज्योतिरादित्य सिंधिया

स्पाइसजेट (SpiceJet) को जारी डीजीसीए के नोटिस पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है. यहां तक कि सुरक्षा में बाधा डालने वाली छोटी से छोटी त्रुटि की भी गहन जांच की जाएगी और उसे सुधारा जाएगा.'

Passenger safety is paramount. Even the smallest error hindering safety will be thoroughly investigated & course-corrected. https://t.co/UD1dJb05wS

— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) July 6, 2022