नई दिल्ली: आज के समय में आधार और पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं. बैंक अकाउंट से लेकर अन्य कई जगहों पर इनका इस्तेमाल होता है. एक और जहां इनसे बैंक से जुड़े काम आसान हो गए हैं, तो वहीं इनके गलत इस्तेमाल की खबरें भी सामने आ रही हैं. अगर आप किसी से बिना खास वजह या वैलिड रीजन के अपना आधार या पैन डिटेल्स शेयर कर देते हैं तो ऐसा करने से आप खुद को परेशानी में डाल रहे हैं. आपके इन दोनों डॉक्यूमेंट का गलत इल्तेमाल हो सकता है. जालसाज इन डिटेल्स का इस्तेमाल जीएसटी चोरी में कर सकते हैं.

इस बारे में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने लोगों को सलाह दी है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि वैलिड वजह या किसी मौद्रिक लाभ के बिना आधार और पैन विवरण शेयर करने पर धोखेबाज इसका दुरुपयोग जीएसटी चोरी के लिए कर सकते हैं. खबर के मुताबिक, सीबीआईसी ने एक ट्वीट में कहा कि आधार और पैन विवरण का इस्तेमाल जीएसटी चोरी के लिए को लेकर फर्जी संस्थाएं बनाने में किया जा सकता है. इसलिए लोगों को बिना किसी वैध कारण के इन्हें साझा करने से बचना चाहिए.

Protect your personal data which may be used for creating fake entities in GST for evasion of taxes.#GST pic.twitter.com/pUvArdYgzs

— CBIC (@cbic_india) March 3, 2022