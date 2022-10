Business Idea: केंद्र सरकार दे रही मौका! हर दिन कमाएं 4000 रुपये, शुरू कर दें बस ये काम

Business Idea: अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू (Start Business) कर मोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया (Business opportunity) के बारे में बताएंगे, जिसके जरिए आप हर दिन 4000 रुपये कमा (Earn money from business) सकते हैं. यानी कि आप एक महीने में आराम से एक लाख से ज्यादा की कमाई कर सकते हैं.

शुरू करें कॉर्न फ्लेक्स का बिजनेस

आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे (How to start own business) और कौन सा बिजनेस शुरू करके मोटी कमाई कर सकते हैं. यह कॉर्न फ्लेक्स का बिजनेस है, जिसकी आजकल मार्केट में काफी डिमांड है. खास बात यह है कि आप सरकार से लोन की सुविधा लेकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं.

ज्यादातर घरों में है डिमांड

आजकल हेल्दी रहने के लिए ज्यादातर घरों में कॉर्न फ्लेक्स (Corn Flakes Business) का इ्स्तेमाल होता है. इसके अलावा भारत में नाश्ते के तौर पर इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है.

किन सामानों की होगी जरूरत

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ खास मशीनों की जरूरत होगी. मशीनों के अलावा बिजली की सुविधा, कच्चा माल, स्पेस, स्टॉक रखने के लिए गोदाम और जीएसटी नंबर की भी जरूरत होगी. इसके अलावा सेटअप के लिए जमीन होना भी जरूरी है, जहां पर आप प्लांट लगा सकते हैं. आपके पास कुल 2000 से 3000 स्क्वॉयर फिट जगह होनी चाहिए.

कैसे होगी हर दिन 4000 रुपये की कमाई?

एक किलो कॉर्न फ्लेक्स बनाने की लागत करीब 30 रुपये आती है और बाजार में आप इसको 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब तक आसानी से बेच सकते हैं. अगर आप 100 किलो कॉर्न फ्लेक्स का एक दिन में सेल करते हैं तो आपका प्रॉफिट करीब 4000 रुपये हो जाएगा. वहीं, एक महीने की कमाई की बात की जाए तो यह 1,20,000 रुपये हो जाती है.

कितना करना होगा निवेश?

इस बिजनेस के लिए आपको कम से कम 5 से 8 लाख तक का निवेश करना होगा. अगर आप छोटे लेवल पर शुरू करते हैं ये बिजनेस तो आपको कम पूंजी की जरूरत होगी.

