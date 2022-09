Job Hiring: ज्वॉइनिंग के दिन शख्स ने ठुकरा दी जॉब, फिर कंपनी के को-फाउंडर ने उठाया ये कदम

EasyMyTrip Cofounder: हर कोई चाहता है कि उसे बढ़िया जॉब मिले और तरक्की के साथ-साथ सैलरी भी मोटी हो. लोग करियर में ग्रोथ करने के लिए कई बार कंपनियां भी चेंज करते हैं. अक्सर ऐसे भी मामले सामने आते हैं, जब लोग नई कंपनी में अप्लाई करके अपनी सैलरी हाइक कराते हैं. वो नई कंपनी का ऑफर लेटर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और ऐन वक्त पर कोई बहाना बना कर ज्वॉइन नहीं करते. ऐसे में कंपनी को नुकसान होता है. कुछ ऐसा ही वाकया EaseMyTrip कंपनी के साथ हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

ट्विटर पर निकाला गुस्सा

दरअसल, एक शख्स ने EaseMyTrip कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया. कंपनी में उसका सिलेक्शन भी हो गया. लेकिन जब कंपनी ज्वॉइन करने का वक्त आया तो शख्स ने इसके लिए मना कर दिया. शख्स की इस हरकत से कंपनी के कोफाउंडर भड़क गए. उन्होंने अपना गुस्सा ट्विटर पर निकाला. EaseMyTrip के को-फाउंडर प्रशांत पिट्टी (Prashant Pitti) ने ट्विटर पर उस शख्स का वाट्सऐप चैट भी शेयर किया.

Someone pls solve this hiring issue

This is hugely prevelant & ends up wasting so much time & resource

Once a candidate accepts offer-letter, companies wait for months & rejects all other potential candidates

But candidate decides on very last day, that they won't be joining pic.twitter.com/R9UfV45eMz

— Prashant Pitti (@ppitti) September 1, 2022