Elon Musk: टेस्‍ला के सीईओ एलन मस्‍क (Elon Musk) की तरफ से ट्व‍िटर का 44 अरब डॉलर में अध‍िग्रहण करने के बाद लगातार चौंकाने वाले काम कर रहे हैं. पहले उन्‍होंने हजारों कर्मचार‍ियों को एक ही झटके में नौकरी से न‍िकाल द‍िया. इसके बाद उन्‍होंने एक ई-मेल संदेश जारी क‍िया क‍ि ऑफ‍िस के ल‍िए रास्‍ते में आ रहे या ऑफ‍िस पहुंचने वाली सभी कर्मचारी वापस लौट जाए. कर्मचार‍ियों को इस तरह नौकरी से न‍िकालने की उनकी दुन‍ियाभर में आलोचना हुई. उन्‍होंने अपने कर्मचार‍ियों को भेजे ई-मेल में कहा था क‍ि आने वाले समय में हमें ट्व‍िटर 2.0 बनाना है.

एलन मस्क का चौंकाने वाला ट्वीट

अब एलन मस्क ने एक और चौंकाने वाले ट्वीट क‍िया है. उन्‍होंने अपने ट्वीट में कहा क‍ि कंपनी की तरफ से जल्‍द 1.5 ब‍िल‍ियन (150 करोड़) ट्विटर अकाउंट को ड‍िलीट करेगा. कंपनी के इस कदम से 150 करोड़ अकाउंट का नाम खाली होगा. उन्‍होंने अपने ट्वीट में यह साफ क‍िया क‍ि कंपनी की इस प्रक्र‍िया के तहत ऐसे अकाउंट को ड‍िलीट क‍िया जाएगा, ज‍िनसे क‍िसी प्रकार का ट्वीट नहीं क‍िया गया या सालों से उन्‍हें लॉगइन ही नहीं क‍िया गया.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022