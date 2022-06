Unemployment Allowance: क्या देश के सभी बेरोजगारों को 25 हजार रुपये हर महीना देगी सरकार? यहां जान लीजिए पूरी बात

ESIC Login: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ न कुछ वायरल होता रहता है. इनमें कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो कि लोगों को काफी हैरान कर देती है. साथ ही कुछ अफवाहें भी सोशल मीडिया के जरिए काफी फैलती हैं. इन्हीं अफवाहों के कारण लोगों में भ्रम की स्थिति भी फैलती है. वहीं अब ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि भारत के सभी बेरोजगारों को 25000 रुपये महीना दिया जाएगा.

ये है दावा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल है. जिसमें दावा किया गया है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) भारत के सभी बेरोजगार नागरिकों को एक साल के लिए 25,000 रुपये मासिक दे रहा है. इसको लेकर एक लेटर भी वायरल है. इस लेटर में ऊपर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का नाम लिखा है और उसका लोगो भी लगा है. साथ ही श्रण एंव रोजगार मंत्रालय का नाम भी इस लेटर में लिखा है.

फर्जी निकला दावा

इसके अलावा इसमें नीचे ये भी लिखा है कि आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि इस फंड को हासिल करने वाली लिस्ट में आपका नाम है या नहीं. साथ ही नीचे नाम देने का कॉलम भी बना हुआ है. हालांकि जब इस संदेश की जांच की गई तो इसे फर्जी पाया गया. ESIC की ओर से इस तरह की कोई भी रकम नहीं दी जा रही है.

A message is viral on social media which claims that Employee's State Insurance Corporation (ESIC) is giving ₹25,000 monthly for a year to all unemployed citizens of India.#PIBFactCheck

▶️This message is FAKE

▶️No such unemployment allowance is announced by @esichq pic.twitter.com/gF8V7nAWEW

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 22, 2022