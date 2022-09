Finance Formula: बेहतर पोर्टफोलियो बनाने का दमदार तरीका, छप्पर फाड़ मिल सकता है रिटर्न

Financial Portfolio: शेयर मार्केट (Share Market) में हर कोई मुनाफा कमाने के इरादे से आते हैं. कई बार लोग ऐसा करते हैं कि एक ही स्टॉक में अपना सारा पैसा लगा देते हैं लेकिन कई जानकार इसे सही नहीं मानते हैं. जानकारों का कहना है कि शेयर बाजार में बेहतर पोर्टफोलियो बनाने से एक बेहतर रिर्टन भी हासिल किया जा सकता है. हालांकि बेहतर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए इसको लेकर भी लोगों के मन में असमंजस बना रहता है लेकिन मार्केट एक्सपर्ट दिवम शर्मा ने पोर्टफोलियो (How To Make Portfolio) बनाने के लिए बारे में विस्तार से बताया है.

स्क्रीनिंग

ग्रीन पोर्टफोलियो के को-फाउंडर दिवम शर्मा ने बताया कि शेयर मार्केट में रिस्क को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो बनाना काफी जरूरी है. उन्होंने पोर्टफोलियो बनाने को लेकर बताया कि सबसे पहले रिसर्च करें. रिसर्च के लिए जरूरी है कि स्क्रीनिंग करें और साथ ही अपने टारगेट का भी ध्यान रखें. वहीं स्क्रीनिंग में ग्रोथ, डेब्ट फ्री, ओपरेटिंग मार्जिन और मार्केट कैप का ध्यान रखा जा सकता है.

सेक्टर करें सेलेक्ट

दिवम ने बताया कि स्क्रीनिंग करने के बाद जो कंपनियां चुनी हैं उनको सेक्टर में डिवाइड कर लें. अब सेक्टर वाइज कंपनियां सेलेक्ट करें कि कौनसी कंपनियां ज्यादा बेहतर है. कुछ सेक्टर आने वाले सालों में बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं, उनको भी चुना जा सकता है.

मैनेजमेंट

दिवम का कहना है कि हो सकता है कि एक ही सेक्टर की आपने कई कंपनियां चुनली हों लेकिन पोर्टफोलियो में आपको 1-2 कंपनी ही उस सेक्टर की शामिल करनी है तो ऐसे में कंपनी के मैनेजमेंट पर ध्यान दें. साथ ही उस कंपनी की ग्रोथ भी देखिए. वहीं प्रमोटर की होल्डिंग भी उस कंपनी में देखनी चाहिए. इससे एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है.

