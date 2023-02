Old Pension लागू करने पर बड़ा अपडेट, वित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने क‍िया यह ऐलान

Old Vs New Pension Scheme: सीतारमण ने कहा यद‍ि क‍िसी राज्‍य सरकार ने यह सोचकर पुरानी पेंशन बहाल करने का न‍िर्णय ल‍िया है क‍ि केंद्र से एनपीएस (NPS) का पैसा म‍िल जाएगा, तो यह नहीं म‍िलेगा.