देश में कम होंगी फूड ऑयल और दालों की कीमतें? सरकार ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में देश में दाल (Pulses) और फूड ऑयल (Edible Oil) के दामों में महंगाई रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. सरकार ने विदेशों से आयात बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकारों को खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया है.

फूड मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी (Food Secretary) सुधांशु पांडेय (Sudhanshu Pandey) ने कहा कि मलेशिया में मजदूर संकट और बायो-फ्यूल के लिए खाद्य तेलों के डाइवर्जन के चलते फूड ऑयल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आया है. इसके बावजूद भारत में इसकी कीमतों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमत ज्यादा होने के बावजूद भारत में फूड ऑइल के दाम कम हैं.

Production of mustard oil has increased around 10 lakh metric ton. We can see the prices of mustard oil coming down by February: Sudhanshu Pandey, Secretary, Department of Food & Public Distribution pic.twitter.com/sdReItOIk9