Free Electricity: आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब मिलेगी फ्री बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा जीरो, फटाफट कर दें अप्लाई

Delhi Free Electricity: अगर आप भी बिजली के बिल से परेशान है तो अब आपका भी बिजली का बिल जीरो (free electricity in delhi) आने वाला है. जी हां... अब आपको सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री बिजली (free electricity in up) दी जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे फ्री बिजली की सुविधा का फायदा ले सकते हैं और किस राज्य के लोगों को इस सुविधा का फायदा मिलेगा.

1 अक्टूबर से कर सकते हैं अप्लाई

देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्लीवासियों को बड़ी खुशखबरी है. उन्होंने बताया है कि अब उन्ही लोगों को बिजली पर सब्सिडी मिलेगी जो लोग इसके लिए आवेदन करेंगे. आप 1 अक्टूबर से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. आपको सब्सिडी का फायदा लेने के लिए एक फॉर्म फिल करना होगा.

मिस्ड कॉल देकर कराएं फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन

बता दें आप घर बैठे-बैठे सब्सिडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं. इसके लिए आपको इस नंबर 7011311111 पर मिस कॉल देना होगा. इसके अलावा आप वॉट्सऐप पर Hi लिखकर भी मैसेज कर सकते हैं.

वॉट्सऐप पर आएगा मैसेज

इसके बाद में आपके पास एक मैसेज आएगा, जिसमें लिखा होगा... Welcome to Delhi Government Power Subsidy portal. To avail Delhi power subsidy, please proceed. अब आपको अपनी भाषा सलेक्ट करनी होगी. फिर आगे आपसे CA नंबर मांगा जाएगा. उसको एंटर करने के बाद अपनी सभी डिटेल्स को कंफर्म करें. इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन सब्सिडी के लिए हो जाएगा.

बिजली बिल के साथ मिलेगा फॉर्म

बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म मिलेगा. ये फॉर्म आप अपने निजी स्थान के पास जो बिजली के बिल का केंद्र हैं, वहां जमा करा सकते हैं. इसके बाद आपको 1 अक्टूबर के बाद की सब्सिडी जारी हो जाएगी. आपके फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फॉर्म जमा करने पर 3 दिन के अंदर कन्फर्मेशन आ जाएगा.

