हाथों में हथकड़ी, बदन पर बनियान, चेहरे पर हवाइयां... मुकेश चंद्राकर के हत्यारोपी ठेकेदार की देखिए हालत

Chhattisgarh journalist murder: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में टीवी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है. एसआईटी ने उसे हैदराबाद से गिरफ्तार किया है. न्यूज एजेंसी एनआईए से बातचीत में बीजापुर में एसआईटी प्रभारी मयंक गुर्जर ने बताया कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हिरासत में लिया गया है, जो वारदात के बाद से फरार था. आरोपी को कल देर रात एसआईटी ने हैदराबाद से हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही तीन अन्य आरोपियों को भी पहले ही गिरफ्तार किया गया है. जिनके नाम रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और महेंद्र हैं. इस मामले में विस्तृत पूछताछ जारी है."

मुकेश चंद्राकर के हत्यारोपी ठेकेदार की देखिए हालत:-

#WATCH | Prime accused of journalist Mukesh Chandrakar's murder case, Suresh Chandrakar, who was absconding after the crime, has been detained. The accused was detained from Hyderabad late last night by the SIT and he is being questioned

In Bijapur, SIT in-charge, Mayank Gurjar… pic.twitter.com/f4hCz9Wb7D

— ANI (@ANI) January 6, 2025