G-20: पीएम मोदी के साथ मुलाकात से पहले ट्रंप का ट्वीट, ज्यादा टैरिफ वापस ले भारत

ओसाका (जापान): G-20 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंच चुके हैं. यहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी. मुलाकात से पहले ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि मैं पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हूं. मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत सालों से अमेरिका से ज्यादा शुल्क वसूल रहा है. हाल ही में शुल्क और बढ़ा दिए गए हैं. इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और शुल्क वापस लिया जाना चाहिए. इससे साफ है कि दोनों नेताओं की मुलाकात में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात की जाएगी. अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने भी बुधवार को अपने भारत के यात्रा के दौरान कहा था कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ही दोनों देश के संबंधों को बेहतर कर सकते हैं.

बता दें, इसी शुल्क की वजह से 1 मई को अमेरिका ने भारत से GSP दर्जा वापस ले लिया. GSP दर्जा की वजह से भारतीय व्यापारी बिना टैक्स चुकाए अमेरिका में अपने उत्पाद बेच पाते थे. लेकिन, अब उन्हें टैक्स चुकाना पड़ता है. GSP दर्ज खत्म करने दौरान ट्रंप ने कहा था कि मैं अमेरिका को लुटने नहीं दूंगा. इस कार्रवाई के बाद भारत ने भी अमेरिका से निर्यात किए जाने वाले 28 उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया था.

I look forward to speaking with Prime Minister Modi about the fact that India, for years having put very high Tariffs against the United States, just recently increased the Tariffs even further. This is unacceptable and the Tariffs must be withdrawn!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 June 2019