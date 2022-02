बाइक चलाने वालों के ल‍िए बड़ी खबर, सरकार ने रोड सेफ्टी पर जारी कीं नई गाइडलाइंस

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की (Ministry of Road Transport and Highways of India) तरफ से बच्‍चों के ल‍िए रोड सेफ्टी की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. नई गाइडलाइंस के अनुसार बाइक पर 9 महीने से चार साल तक के बच्‍चों के सफर करने पर नए न‍ियमों का पालन करना होगा.