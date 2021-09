लखनऊ: लखनऊ में शुक्रवार को हुई GST काउंसिल की 45वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. बैठक के बाद सरकार ने कई महंगी जीवन रक्षक दवाओं को GST फ्री करने की घोषणा की. वहीं पेट्रोल-डीजल को GST फ्री करने के मुद्दे पर बैठक में सहमति नहीं बन पाई.

Similarly, cancer-related drugs - Keytruda - along with similar other medicines used in the treatment of cancer as per Health Ministry or Dept of Pharmaceuticals are being recommended that they should come down from 12% to 5%: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/7pdvJCnmTZ

