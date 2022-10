Ratan Tata Ford Revenge: 'तुम कुछ नहीं जानते', जब फोर्ड चेयरमैन ने किया रतन टाटा का अपमान, फिर ऐसे लिया था बदला

Ratan Tata Biography: सफलता बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है. अगर आप निराशा से कोई सबक लेकर खुद के लिए सफलता के रास्ते खोलना चाहते हैं तो रतन टाटा से प्रेरणा ले सकते हैं. भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लाने का श्रेय रतन टाटा को जाता है. उन्होंने 90 के दशक में टाटा इंडिका लॉन्च की थी. इसे शुरुआत में ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर देखा गया लेकिन उससे शुरुआत में वैसे नतीजे नहीं मिले, जैसी उम्मीद थी. ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था लेकिन कार शुरुआत में मार्केट में पकड़ बनाने में कामयाब नहीं हो पाई और बिक्री बेहद कम थी. कम बिक्री के कारण टाटा मोटर्स ने अपना कार डिविजन बेचने का फैसला किया.

साल 1999 में टाटा समूह कार बिजनेस फोर्ड को बेचना चाहता था. रतन टाटा अपनी टीम के साथ डेट्रॉइट गए और फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिले. दोनों के बीच मीटिंग करीब 3 घंटे चली लेकिन रतन टाटा का बिल फोर्ड ने बहुत अपमान किया. दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसका एक वीडियो कारोबारी हर्ष गोएनका ने शेयर किया है.

