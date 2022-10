Investment Tips: म्यूचुअल फंड में कम रिस्क पर चाहिए ज्यादा रिटर्न तो अपनाएं ये फॉर्म्युला, मिलेगा दमदार मुनाफा!

How to Invest in Mutual Fund: भारत में शेयर मार्केट (Stock Market) में निवेश करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. लोग कम रिस्क पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं. ऐसे में इन्वेस्टर्स (Investors) शेयर को छोड़कर निवेश के ऐसे दूसरे ऑप्शन को भी तलाशते हैं, जिनमें रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन प्रॉफिट (Profit) कहीं ज्यादा होता है. ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन होता है. अगर आप भी इस तरह के निवेश की तलाश में हैं तो आज हम आपको बताएंगे एक ट्रिक जिसके जरिये आप दमदार मुनाफा कमा सकते हैं.

बेटा फॉर्म्युला

एक्सपर्ट की मानें तो म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश करते वक्त उसके बीटा (Beta) पर जरूर ध्यान दें. मान लीजिए दो फंड ने 12 पसेंट के हिसाब से एक जैसा रिटर्न दिया, तो क्या दोनों ने रिस्क भी क्या एक जैसा लिया है. इसका जवाब है नहीं. अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किसने किस लेवल का रिस्क लिया है तो उसके लिए आपको बीटा चेक करना होगा. अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो वह फंड वोलेटाइल है और उसने काफी रिस्क लिया है. जबकि बीटा अगर 1 से कम है तो रिस्क कम है. अगर फंड 1 का बीटा 1.4 है और फंड बी का 0.7 तो फंड बी ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसने कम रिस्क लेकर आपको बाजार में ज्यादा रिटर्न दिया है.

कैसे करें चेक

अब सवाल ये उठता है कि इस ट्रिक को कैसे आजमाएं यानी आप अपने पोर्टफोलियो में किसी म्यूचुअल फंड का बीटा कैसे चेक करें. इसे करने के लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

सबसे पहले किसी भी म्यूचुअल फंड पर जाकर क्लिक करें.

अब आपको होल्डिंग का ऑप्शन नजर आएगा. आपको इस पर क्लिक करना होगा.

इसके बाद आपको होल्डिंग एनालिसिस पर क्लिक करना होगा. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने उसका बीटा आ जाएगा. आप इसे देखकर आगे का फैसला कर सकते हैं.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर