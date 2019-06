PAKvsENG: पाकिस्तान की जीत पर आनंद महिंद्रा ने कहा- इस टीम ने चौंका दिया

नई दिल्ली: ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सोमवार को मेजबान इंग्लैंड को 14 रनों से हरा दिया. पहले मैच में पाकिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के हाथों बुरी तरह हारी थी. इस जीत पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है. उन्होंने ट्वीट किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वर्ल्ड कप 2019 शुरुआत में ही इतना रोमांचक हो जाएगा.

वे आगे कहते हैं, सोमवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुए मैच में मुझे उम्मीद थी कि मेजबान टीम एक विशाल स्कोर का पीछा करेगी, लेकिन मैच के आखिरी क्षणों में मैं पाकिस्तान को चीयर कर रहा था. ट्वीट के अंत में उन्होंने लिखा है, Love underdogs who RISE! मतलब जिनसे उम्मीद नहीं होती है वे अगर शानदार परफॉर्म करते हैं तो अच्छा लगता है.

Didn’t expect the #Worldcup19 to become this gripping at such an early stage, especially not with #englandvspakistan I have to say I was hoping to witness a historic run-chase by the Brits but I ended up cheering the Pakistanis for their sheer grit. Love underdogs who RISE!

— anand mahindra (@anandmahindra) 3 June 2019