Banking: इस बैंक ने मचाया गदर! बाकी बैंकों की नींद उड़ी और ग्राहकों की हुई बल्ले-बल्ले, 25 Banking Services पर नहीं वसूलेगा कोई भी चार्ज

IDFC First Bank: बैंक के जरिए कई ऐसी सेवाएं दी जाती है, जिन पर चार्ज भी वसूल किया जाता है. हालांकि अब एक बैंक ने अपनी 25 सेवाओं के चार्ज को हटा दिया है. जिससे बाकी बैंकों की नींद उड़ गई है. हालांकि ये कदम ग्राहकों को काफी फायदा पहुंचा सकता है. दरअसल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) ने 17 दिसंबर को बचत खातों (Saving Bank) पर शून्य शुल्क बैंकिंग (ZERO Fee Banking) की घोषणा की है. इससे सामान्य तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क माफ कर दिया गया है.

किया ऐलान

बैंकिंग सेवाओं में शाखाओं में नकद जमा और निकासी, तीसरे पक्ष के नकद लेनदेन, डिमांड ड्राफ्ट, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक बुक, एसएमएस अलर्ट, ब्याज प्रमाण पत्र, एटीएम लेनदेन के लिए अपर्याप्त शेष राशि, अंतरराष्ट्रीय एटीएम उपयोग आदि सेवाएं शामिल हैं. बैंक ने 18 दिसंबर को अपने स्थापना दिवस के मौके पर इस सुविधा की घोषणा की है.

लोगों को मिलेगा लाभ

बैंक ने कहा कि ग्राहक 10,000 रुपये के औसत मासिक बैलेंस के साथ-साथ 25,000 रुपये AMB (Average Monthly Balance) बचत खाते में बनाए रखने वालों को इन लाभों का आनंद मिलेगा. बैंक ने कहा कि इसके अलावा सभी ग्राहकों और विशेष रूप से कम वित्तीय साक्षरता वाले लोगों को लाभ होगा, जिन्हें फीस और शुल्कों की गणना करना मुश्किल लगता है.

IDFC FIRST Bank 25 ZERO Fee Banking Services.

1. प्रति माह शाखाओं में नकद लेनदेन की संख्या (जमा और निकासी का संचयी).

2. शाखाओं में नकद लेनदेन का मूल्य (जमा और निकासी का संचयी).

3. शाखाओं में तृतीय-पक्ष नकद लेनदेन शुल्क (जमा और निकासी का संचयी).

4. डिमांड ड्राफ्ट/पीओ (जारी करने का शुल्क)- बैंक लॉकेशन पर

5. IMPS शुल्क प्रति लेनदेन- Outward

6. एनईएफटी शुल्क प्रति लेनदेन - Outward (Branch)

7. आरटीजीएस शुल्क प्रति लेनदेन - Outward (Branch)

8. चेक बुक चार्ज

9. एसएमएस अलर्ट चार्ज

10. डुप्लीकेट स्टेटमेंट जारी करना

11. पासबुक चार्ज

12. शेष प्रमाणपत्र (प्रति प्रमाणपत्र शुल्क)

13. ब्याज प्रमाणपत्र (प्रति प्रमाणपत्र शुल्क)

14. खाता बंद करना (खाता खोलने की तारीख से)

15. ईसीएस वापसी चार्ज

16. स्टॉप पेमेंट चार्ज

17. अंतर्राष्ट्रीय एटीएम/पीओएस लेनदेन चार्ज

18. एटीएम में प्रति लेनदेन अपर्याप्त शेष राशि के लिए शुल्क

19. स्थायी अनुदेश चार्ज

20. प्रबंधक चेक/डिमांड ड्राफ्ट रद्दीकरण/पुनर्वैधीकरण

21. फोटो सत्यापन शुल्क

22. हस्ताक्षर सत्यापन शुल्क

23. पुराने रिकॉर्ड/ भुगतान किए गए चेक की कॉपी शुल्क

24. एड्रेस की पुष्टि का शुल्क

25. नकारात्मक कारणों से कूरियर के जरिए लौटाई गई कोई सुपुर्दगी

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं