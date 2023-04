Delhi Family Savings: एक लाख महीना तनख्वाह लेकिन खर्चों के बाद बचत जीरो! क्या इतनी बढ़ गई है महंगाई?

हालांकि अक्षत श्रीवास्तव के ट्वीट पर लोग असहमति भी जता रहे हैं कि उनका मैथ्स ठीक नहीं है. अगर आंकड़ों की मानें तो दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 2,71,019 रुपये हो गई है. लेकिन क्या वाकई महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि जो परिवार एक लाख रुपये कमा रहा है, वह भी बचत नहीं कर पा रहा?

अक्षत श्रीवास्तव ने जो गणित बताया है, वह एक लाख रुपये महीने की सैलरी पर आधारित है. उन्होंने घर का किराया 25-30 हजार बताया. टैक्स के नाम पर 20 हजार रुपये कट गए. ग्रोसरी पर 15 हजार, दो बच्चों की स्कूल फीस 10 हजार रुपये, यूटिलिटी 10 हजार, ट्रांसपोर्ट 5 हजार और अन्य खर्च 10 हजार रुपये बताया है.इन सबका जोड़ बना 1 लाख रुपये और बचत जीरो.

If your family income in Delhi is 1L/month. And, if you are a family of 4:

Tax= 20K

[1] House Rent: 25-30K

[2] Monthly grocery: 15K

[3] 2 kids school fee: 10K

[4] Utilities: 10K

[5] Transport: 5K

[6] Misc: 10K

You are left with 0 savings.

Less than 10% India earns 1L.

— Akshat Shrivastava (@Akshat_World) April 7, 2023