ITR Deadline: फाइनेंश‍ियल ईयर 2023-24 का इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) फाइल करने की लास्‍ट डेट कल न‍िकल गई है. आज से आप पेनाल्‍टी के साथ आईटीआर फाइल कर पाएंगे. लास्‍ट टाइम तक लोग आईटीआर फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग करते रहे. इस पर व‍िभाग की तरफ से क‍िसी तरह का अपडेट जारी नहीं क‍िया गया. बुधवार रात इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट ने शाम 7 बजे तक के र‍िटर्न से जुड़ा अपडेट जारी क‍िया गया. व‍िभाग की तरफ से की गई एक्‍स पोस्‍ट में बताया गया क‍ि 31 जुलाई की शाम 7 बजे तक 7 करोड़ से ज्‍यादा इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल क‍िये जा चुके हैं.

7 करोड़ के पार न‍िकला आईटीआर फाइल‍िंग का आंकड़ा!

व‍िभाग ने बताया क‍ि इनमें से 50 लाख से ज्‍यादा आईटीआर शाम 7 बजे तक दाखिल किए गए हैं. सोशल मीड‍िया यूजर के कमेंट देखने से पता चल रहा है क‍ि यूजर देर रात तक आईटीआर फाइल करने की कोश‍िश में लगे रहे. इससे उम्‍मीद की जा रही है क‍ि इस बार आईटीआर फाइल करने वालों का आंकड़ा 31 जुलाई तक 7 करोड़ के पार है. हालांक‍ि इसका कोई आध‍िकार‍िक आंकड़ा सामने नहीं आया है. व‍िभाग ने एक्‍स पोस्‍ट में कहा क‍ि आईटीआर फाइल करने, टैक्स देने और दूसरे जुड़े कामों में मदद के लिए हमारी हेल्पडेस्क 24 घंटे काम कर रही है. हम कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स मीट‍िंग और ट्विटर / एक्स पर आपकी मदद कर रहे हैं.

More than 7 crore ITRs have been filed so far (31st July), out of which over 50 lakh ITRs have been filed today till 7 pm!

