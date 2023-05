Go First की दिवालिया अर्जी पर उठे सवाल, NCLT ने दी ये बड़ी जानकारी!

Go First Bankruptcy: वित्तीय संकट में घिरी एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) के स्वैच्छिक रूप से दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी लगाने को एनसीएलएटी (NCLT) में पट्टे पर विमान देने वाली कंपनी एसएमबीसी एविएशन कैपिटल लिमिटेड ने 'फर्जीवाड़ा' करार दिया है.