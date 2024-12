रेलवे का बड़ा फैसला, दर्जनों ट्रेनों के बदल गए नंबर; लिस्ट में कई सुपरफास्ट और मेल एक्सप्रेस भी शामिल

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने बड़े बदलाव करते हुए देश भर में दर्जनों ट्रेनों के नंबर बदल दिए हैं. इनमें कई सुपरफास्ट और मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं. रेलवे ने कई सुपरफास्ट ट्रेनों को मेल और मेल ट्रेनों को सुपरफास्ट में बदल दिया है, जिसके चलते उनके नंबरों में भी परिवर्तन किया गया है.

उत्तर रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है, "सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि रेलवे द्वारा सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की श्रेणी में बदलाव के कारण निम्नलिखित रेलगाड़ियों के नंबर में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है."

लिस्ट में कई सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी

रेलवे ने जिन ट्रेनों के नंबर बदले हैं उसमें गोरखपुर-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस (12531), पात्रलिपुत्र-लखनऊ सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12529) और छपरा- लोकमान्य तिलक टर्मिनस मेल एक्सप्रेस (15101) भी शामिल हैं.

रेलवे ने यह भी बताया है कि ट्रेनों के बदले हुए नंबर की प्रभावी तिथि अलग-अलग है. जैसे- गोरखपुर-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस (12531) के नंबर 15031 से बदले जाएंगे. और इसकी प्रभावी तिथि 4 जनवरी है. वहीं, लोकमान्य तिलक टर्मिनस मेल एक्सप्रेस (15101) के नंबर 22583 से बदले जाएंगे. और इसकी प्रभावी तिथि 7 जनवरी है.

कई MEMU और DMU ट्रेनों के भी नंबर बदले

इसके अलावा रेलवे ने दर्जनों मेमू/डीएमयू ट्रेनों के ट्रेन नंबर बदलने का निर्णय लिया है. रेलवे की ओर से दी गई जानकारी में लिखा गया है, " आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि रेलवे ने 01.01.2025 से निम्नलिखित मेमू/डीएमयू ट्रेनों के ट्रेन नंबर बदलने का निर्णय लिया है. ट्रेनों का विस्तृत शेड्यूल नीचे दिया गया है.

It is notified for the information of the general public that the Railways have decided to change the train numbers of the following MEMU/DMU trains, effective from 01.01.2025. The detailed schedule of the trains is given below: pic.twitter.com/Av7G5Xj3OL

— Northern Railway (@RailwayNorthern) December 5, 2024