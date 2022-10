Indian Railways: यात्रियों की बल्ले-बल्ले, धार्मिक यात्रा करने पर रेलवे फ्री में देगा रहने-खाने की सुविधा! जल्दी करें बुकिंग

IRCTC Tour Package: रेलवे (Indian Railways) आपके लिए एक खास पैकेज लेकर आया है, जिसमें आपको धार्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा. खास बात यह है कि इस पैकेज में आपको रहने और खाने की सुविधा रेलवे की तरफ से मिलेगी. इसके लिए आपको अलग से कोई भी पैसा खर्च नहीं करना होगा. IRCTC ने ट्वीट करके इस पैकेज के बारे में जानकारी दी है.

IRCTC ने किया ट्वीट

IRCTC ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में लिखा है कि आईआरसीटीसी वाराणसी प्रयागराज अयोध्या टूर पैकेज लेकर आया है. यह धार्मिक पैकेज है. इसमें आप कई खास जगह घूम सकते हैं.

Find divinity & spirituality with IRCTC's Varanasi Prayagraj Ayodhya tour package starting from ₹13,650/- onwards. Book now on https://t.co/TXMJbQxyjO @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) October 6, 2022