Indian Railways Latest News: अगर आप भी अक्‍सर ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यह खबर जरूर जान लीज‍िए. रेलवे की तरफ से सीन‍ियर स‍िटीजन के ल‍िए यात्रा न‍ियमों में बदलाव क‍िया गया है. रेलवे की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा दिया गया है. सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे की तरफ से नए नियम बनाएं गए हैं. इसके तहत आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं. आइए जानते हैा रेलवे के नए नियम के बारे में-

लोअर बर्थ अलॉट करने की जानकारी दी

रेलवे की तरफ से यात्री सुव‍िधा को ध्‍यान में रखते हुए अपनी सर्व‍िस को अपग्रेड क‍िया जा रहा है. इससे यात्रियों को सफर में आसानी होगी. IRCTC ने वरिष्ठ नागरिकों को आसानी से लोअर बर्थ अलॉट करने की जानकारी दी है. प‍िछले द‍िनों एक यात्री ने ट्वीट क‍िया क‍ि मैंने अपने अंकल के लिए ट्रेन टिकट बुक किया था. इसमें मैने लोअर बर्थ को प्राथमिकता दी थी क्योंकि उनके पैर में प्रॉब्‍लम थी. इसके बावजूद उन्‍हें रेलवे ने अपर बर्थ अलॉट की.

इस तरह करें बुकिंग

यात्री की तरफ से क‍िए गए ट्वीट के जवाब में रेलवे ने जानकारी दी क‍ि यद‍ि आप सामान्य कोटे के तहत ट‍िकट बुक करते हैं तो उसमें सीट का अलॉटमेंट उपलब्धता के आधार पर किया जाता है. लेक‍िन आप Reservation Choice Book only if lower berth is allotted के तहत बुकिंग करेंगे तो आपको लोअर बर्थ मिलेगी.

रेलवे ने बताया कि सामान्य कोटे के तहत बुकिंग करने वालों को अलॉटमेंट उपलब्धता के आधार पर ही द‍िया जाता है. इसमें पहले आओ, पहले पाओ की नीत‍ि काम करती है. सामान्‍य कोटे में किसी भी तरह मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता. इसके अलावा इस तरह की स्थिति में आप टीटीई से संपर्क कर सकते हैं और लोअर बर्थ के लिए बात कर सकते हैं.