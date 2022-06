Indian Railways: आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म होगी या नहीं! अब आसानी से लगाएं पता, ये रहा तरीका

Indian Railways: भारतीय रेल भारत की रीढ़ है. हर दिन लाखो लोग रेल सफर करते हैं, और यही वजह है किहजारों ट्रेन होने के बावजूद कई बार कंफर्म टिकट मिलने में दिक्कत होती है. रेलवे की तरफ से यात्रियों की सहूलियत के लिए कई ऑनलाइन कई सुविधाएं दी जाती है. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्‍म कॉर्पोरेशन (IRCTC) की वेबसाइट और ऐप से लोगों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन के अपडेट में सुविधा मिलती है.

रेलवे की ज्‍यादातर सुविधाओं के ऑनलाइन होने से यात्रियों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी सुविधा हुई है. अब तो आईआरसीटीसी ने अपने यूजर्स के एक महीने में ऑनलाइन टिकट बुक करने की सीमा को भी दोगुना कर दिया है. अब आप आईआरसीटीसी आईडी से आधार को लिंक कर एक महीने में 24 टिकट बुक कर सकते हैं. रेलवे की वेबसाइट पर जाकर आप ट्रेन का स्‍टेटस भी चेक कर सकते हैं.

जानिए वेटिंग टिकट होगी कन्‍फर्म या नहीं

रेल टिकट बुक करने पर जरूरी नहीं कि आपकी टिकट कंफर्म हो. ऐसे में आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपकी टिकट के कंफर्म होने के चांसेज कितने हैं? वेटिंग टिकट के कंफर्म (waiting ticket confirmation) होने की संभावना का पता लगाने के लिए आपको बस PNR नंबर की आवश्‍यकता पड़ेगी. आइये जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया.

जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

1. इसके लिए आप सबसे पहले IRCTC वेबसाइट पर जाएं.

2. अब अपनी आईडी और पासवर्ड डाल कर लॉग इन करें.

3. अब आपके सामने एक पेज खुलेगा उस पर PNR नंबर डालें और Get Status पर क्लिक करें.

4. अब आप स्‍क्रॉल डाउन करके नीचे आएं.

5. अब यहां Click Here to Get Confirmation Chance पर क्लिक करें.

6. अब आपके सामने एक नई पॉप-अप विंडो खुलेगी.

7. इसमें आपके टिकट कन्फर्म होने की संभावना बताई गई होगी.