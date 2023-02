Indian Railways: बदलेगी जयपुर स्टेशन की तस्वीर, भारतीय रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, जानें क्या है प्लानिंग

Indian Railways: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली सरकार भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण करने की होड़ में है और आधुनिक सुविधाओं और नए डिजाइन के साथ पूरे भारत में स्टेशनों का कायाकल्प कर रही है. इसके तहत 717 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा. जयपुर स्टेशन के पहले प्रस्तावित डिजाइन को रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे विरासत और विकास दोनों को ध्यान में रखते हुए कवायद कर रहा है.

आधुनिकीकरण योजना के तहत, जयपुर रेलवे स्टेशन को 717 करोड़ रुपये की लागत से उच्च सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाएगा. उन्होंने कहा कि काम के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं. वैष्णव ने कहा कि भारत के निर्माण में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट' की योजना से भारत के कौशल को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है."

