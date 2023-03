Indian Railways: भारत की सबसे लंबी नॉन-स्टॉप ट्रेन, 528 किमी तक बिना रुके करती है सफर; शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज है स्पीड

Which is the Longest Non-Stop Run Train in the Country: आपने अक्सर भारतीय रेलवे में सफर किया होगा. आपने देखा होगा कि भारतीय रेलवे इंटर सिटी, एक्सप्रेस, राजधानी-शताब्दी जैसी विभिन्न श्रेणियों की ट्रेनें चलाता है. इन सभी ट्रेनों की चलने की स्पीड और सुविधाएं भी अलग-अलग होती हैं. आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं, भारत की सबसे तेज चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस को भी स्पीड के मामले में पीछे छोड़ती है. वह एक बार स्टार्ट होती है तो करीब 528 किमी तक नॉन-स्टॉप भागी चली जाती है. आइए जानते हैं कि ऐसी गजब की स्पीड वाली ट्रेन आखिर कौन सी है.

बहुत कम स्टेशनों पर ठहरती है ट्रेन इस नॉन-स्टॉप चलने वाली ट्रेन का नाम है त्रिवेंद्रम-निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस (Trivandrum- Nizamuddin Rajdhani Express). यह ट्रेन राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शुरू होकर केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम तक जाती है. इस दौरान यह करीब आधा दर्जन राज्यों में लगभग 2845 किमी की दूरी तय करते हुए 42 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुंचती है. रास्ते में यह ट्रेन बहुत कम स्टेशनों पर ठहरती है. 528 किमी तक नॉन-स्टॉप दौड़ मजे की बात ये है कि राजस्थान के कोटा से गुजरात के वड़ोदरा (Kota Junction and Vadodara Junction) तक की 528 किमी. की दूरी यह ट्रेन नॉन-स्टॉप सुपर स्पीड में भागते हुए कवर करती है. इतनी लंबी दूरी को पार करने के लिए यह केवल 6.5 घंटे लेती है. इतनी लंबी तक बिना किसी स्टॉपेज के दौड़ने वाली यह यह भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन है. वहीं हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 115 स्टेशनों पर रुक- रुककर चलने वाली ट्रेन है. हफ्ते में 3 दिन चलती है ट्रेन त्रिवेंद्रम- निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन (Trivandrum- Nizamuddin Rajdhani Express) उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है. इसकी शुरुआत 3 जुलाई 1993 को हुई थी. यह ट्रेन दिल्ली से रविवार, मंगलवार और बुधवार को चलती है. जबकि त्रिवेंद्रम से यह मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलती है. इस दौरान यह केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को कवर करती है. रेल में हैं कुल 21 कोच इस ट्रेन (Trivandrum- Nizamuddin Rajdhani Express) में 2 एसी फर्स्ट क्ला, 5 एसी 2 टायर, 11 एसी 3 टायर, 1 पैंट्री कार और 2 लगेज कम जनरेटर कोच हैं. इस प्रकार पूरी ट्रेन में कुल मिलाकर 21 कोच हैं. जबकि 1995 तक इसमें केवल 11 कोच हुआ करते थे. जिस रूट से यह ट्रेन गुजरती है, वहीं से चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस, सिकंद्राबाद राजधानी, मडगांव राजधानी और बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस भी गुजरती हैं.