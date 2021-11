Indian Railways: अब रेल टिकट बुकिंग करते समय मिलेगी कंफर्म लोअर बर्थ! IRCTC ने बताया तरीका

नई दिल्ली: Indian Railways: इंडियन रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर सर्विसेज पेश करता रहता है. ट्रेन में सफर करने के दौरान सीनियर सिटीजन को लोअर बर्थ की प्राथमिकता दी जाती है. लेकिन कई बार आग्रह के बावजूद टिकट बुकिंग के दौरान सीनियर सिटिजन के लिए लोअर बर्थ नहीं मिल पता है. इससे उन्हें यात्रा में परेशानी होती है. लेकिन अब इंडियन रेलवे ने बताया है कि कैसे आपको कंफर्म लोअर बर्थ मिलेगी?

भारतीय रेलवे से अभी हाल में, एक यात्री ने ट्विटर पर ये सवाल पूछा है और कहा है कि ऐसा क्यों है, इसे ठीक किया जाना चाहिए. यात्री ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को टैग करते हुए लिखा है कि सीट आवंटन को चलाने का क्या तर्क है, मैंने तीन सीनियर सिटीजन के लिए लोअर बर्थ प्रेफरेंस के साथ टिकट बुक की थीं, तब 102 बर्थ उपलब्ध थीं, बावजूद इसके उन्हें मिडिल बर्थ, अपर बर्थ और साइड लोअर बर्थ दी गईं. आपको इसे सुधारना चाहिए.

@IRCTCofficial what logic do you run for seat allocation, I had booked tickets for 3 senior citizens with preference of lower berth , there are 102 berths available, yet allocated berths are middle, upper and side lower. U need to correct same.@AshwiniVaishnaw

— jitendra S (@jitendrasarda) September 11, 2021